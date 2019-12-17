Türkkan Meclis'ten fotoğraf paylaşıp sordu: Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba

TBMM Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Twitter'dan bir fotoğraf paylaşarak "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba" diye sordu.

Bütçe görüşmelerinin olduğu 12 gün boyunca ziyaretçi yasağına dikkat çeken Türkkan, TBMM locasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.

"Arkadaş kimdir acaba?"

Türkkan, fotoğrafın altına “Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?” diye sordu.

Fotoğraftaki kişinin kim olduğu ve yasak olmasına rağmen Loca’da nasıl yer aldığı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o paylaşım: