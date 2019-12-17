17 Aralık 2019 anlık ve güncel altın fiyatları çeyrek altın ne kadar

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 279 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yatay seyre rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 277,6 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 17.30 itibarıyla 279 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 457 lira, Cumhuriyet altını da 1.878 liradan işlem görüyor.