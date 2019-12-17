Rusya açıkladı: Üçlü toplantı 2020 başında Ankara’da yapılacak

RUSYA Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye ve İran’ın uluslararası ilişkiler komiteleri ile birlikte gerçekleştireceği ikinci toplantının 2020 başında Ankara’da yapılacağını açıkladı.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, şunları kaydetti: Türkiye ve İran’la uluslararası ilişkiler komiteleri arasında düzenli olarak üçlü toplantı yapılması yönünde anlaşmamız var.

Telefon diplomasisi

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda Libya ve Suriye'yi görüştü. Görüşmede bölgesel sorunlar ve iki ülke ilişkileri ele alındı.

"Partnerlerimizin onayını bekliyoruz"

İlki, parlamentonun bahar oturumunun sonunda Moskova’da yapılmıştı. İkinci toplantının gelecek yılın başında olması planlanıyor. Bu toplantı Ankara’da yapılacak, bizim açımızdan tarih belirledik, partnerlerimizin onayını bekliyoruz.

Rossiya Segodnya ajansındaki basın toplantısında konuşan Kosaçev, üçüncü komite toplantısının da gelecek yılın ikinci yarısında İran’ın başkenti Tahran’da yapılacağını, daha sonra sıranın yeniden Rusya’ya geleceğini söyledi.