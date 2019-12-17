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Tottenham’a Mourinho dokunuşu

Demirören Haber Ajansı

İNGİLTERE Premier Lig’de Mauricio Pochettino’nun yerine takımın başına geçen Jose Mourinho, yeni takımıyla birlikte çıktığı 7 maçta 5 galibiyet aldı.

Ligde oynadığı ilk maçında deplasmanda West Ham United’ı 3-2 ile geçmeyi başaran Moruinho ve öğrencileri, sonrasında iç sahada Bournemouth’u da aynı skorla mağlup etmişti. Mourinho, yeni takımıyla ilk mağlubiyetini ise geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Manchester United karşısında yaşadı. Tottenham, bu mağlubiyetin ardından ligde Burnley’i 5-0, deplasmanda Wolverhampton’u ise 2-1’lik skorlarla geçmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet

Jose Mourinho'lu Tottenham, devler arenasında ise çıktığı 2 maçta 3 puan alabildi. İç sahada 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 kazanmayı başardı. Tottenham, Mourinho ile çıktığı Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlarda tek mağlubiyetini ise deplasmanda oynadığı Bayern Münih karşısında 3-1’lik skorla aldı.

Dele Alli kendini buldu

Mourinho’nun Tottenham’ın başına geçmesiyle birlikte takımın yıldız isimlerinden Dele Alli de kendini bulmaya başladı. Sezon başında 11 maçta forma giyen İngiliz futbolcu, bu maçlarda 2 gol 1 asist yapma başarısı göstermişti. Mourinho’nun gelmesiyle eski günlerine dönme sinyalleri veren Alli, 5 maçta takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağlamayı başardı.

Savunma alarm veriyor

İngiliz ekibinde Mourinho’nun gelmesiyle birlikte hücum anlamında sıkıntı yaşanmıyor. Mourinho döneminde çıktığı 7 maçta 20 gol atma başarısı gösteren Tottenham, asıl sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Londora ekibi, Mourinho önderliğinde çıktığı 7 maçın sadece 1’inde kalesini gole kapatabildi. 7 maçta, 12 gol yiyen Tottenham’da devre arasında savunma hattına takviye yapılması bekleniyor. 

Zeki Çelik, Tottenham'ın radarında

Çalıştırdığı takımlarda savunma disiplinine önem veren Mourinho’nun devre arası transfer döneminde milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik’i kadrosuna katması bekleniyor. Zeki Çelik ile geçtiğimiz yıl Lille’de çalışan Joao Sacramento, Tottenham’da Mourinho’nun yardımcısı olmuştu. Sacramento’nun Portekizli çalıştırıcıya Zeki Çelik’in transfer edilmesi yönünde Portekizli teknik adama tavsiyede bulunduğu öğrenildi.

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