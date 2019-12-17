HABER /  YEREL

Denizli'de vicdansız anne 3 aylık bebeği terk etti!

Anadolu Ajansı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde annesi tarafından bir arkadaşının evine bırakılarak terk edilen 3 aylık bebek koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi'nde üç gün önce bir arkadaşının evine 3 aylık kız bebeği ile birlikte gelen Suna B, bugün bebeğine bakamayacağını söyleyerek evi terk etti.  

Bunun üzerine aile, konuyu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, 3 aylık bebeği sağlık kontrolü için hastaneye kaldırdı.

Koruma altına alınan çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Bu arada Çivril ilçesinde bulunduğu belirlenen anne Suna B'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkkan Meclis'ten fotoğraf paylaşıp sordu: Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba
Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkındaki FETÖ iddiaları için ne dedi? İşte ifadesi
Talat Atilla'dan uçuk bir iddia daha! Hürriyet CNN Türk satılıyor hem de bakın kime
Krizdeki Beta ayakkabıları için önemli karar! Beta'nın sahibi konuştu
Samsung telefonlarına ilişkin bomba haber! Google Türkiye kararıyla ilgili
Saffet Sancaklı başkanları bombaladı: Deniz bitti iflas ettik
ÖNCEKİ HABERLER
Instagram'da siber zorbalık yaptırımı! Kelimeler analiz edilecek
Kupada Son 16’nın ilk takımı Kasımpaşa
TÜİK Asgari Ücret rakamı ne kadar? Yeni asgari ücret ne zaman belli olur
Milli Piyango bilet fiyatları kaç para oldu çeyrek bilet satış fiyatı
Hekimoğlu dizisi hangi diziden uyarlama çıktı bakın aslı ne?
TOKİ hangi illerde konut yapacak 2020
Yorumlar