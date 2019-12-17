Antalyaspor, son 16 turuna yükseldi

Türkkan Meclis'ten fotoğraf paylaşıp sordu: Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba

Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkındaki FETÖ iddiaları için ne dedi? İşte ifadesi

Talat Atilla'dan uçuk bir iddia daha! Hürriyet CNN Türk satılıyor hem de bakın kime