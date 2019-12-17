Serdar Ali Çelikler: Ersun Yanal Beşiktaş'a yenilirse kovulur

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş'a kaybetmesi halinde kovulacağını iddia etti.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

''Beşiktaş'a yenilirse kovulur''

Fenerbahçe'deki kötü gidişatı değerlendiren Serdar Çelikler, ''Ersun Yanal için süre doldu. Sürenin sonuna gelindi. Kredisi sıfır. Beşiktaş'a yenilirse kovulur. Berabere kalsa da gider. Rizespor galibiyetle devam eder. Başkan zaten sinyalini verdi. Bu kadar sakatlık varsa ciddi sorundur. Hocanın şuna bakması lazım. Şampiyon olmak istiyorsan maç başına 2.2 puan almalısın. Bu kadro geçen seneden kötü değil. Hoca başka formül bulamadı. Yönetim sana 13 transfer yaptı. Planlamada sorun var. Yeni fikir bulamadı. Kovulma konusu yenilirse olur. Bunu bilgi olarak söylüyorum'' şeklinde konuştu.

''İki hoca da beraberlik için oynar''

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili fikrini belirten Çelikler, şu ifadeleri kullandı; ''Fenerbahçe kazanırsa Abdullah Avcı gitmez. Berabere bitmez ama iki hoca da beraberlik için oynarlar.''

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''Beşiktaş bir adım daha önde''

Candaş Tolga Işık ise derbiyle ilgili görüşlerini aktarırken şu ifadeleri kullandı;

''Derbilerde kim favoriyse diğeri daha iyi oynuyor. İkisi de favori diyemeyiz. Beşiktaş bir adım daha önde.''

''MHK Başkanı Zekeriya Alp'in değişmesi lazım''

Geçtiğimiz hafta içinde Ali Koç, Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in görüşmesini ele alan Candaş Tolga Işık, ''Fenerbahçe'ye özel yapılıyorsa vahim. Bunu adet haline getiriyorsan daha da vahim. MHK başkanı ile görüşülemez. Ali Koç bu hatayı nasıl yapar. Bu hatayı nasıl yönetemedi inanamıyorum. Şu an dışarıdan görünen tablo çok korkunç. Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Hakemin onuru daha önemli. MHK Başkanı Zekeriya Alp'in değişmesi lazım. O görüşmeye sonradan MHK başkanı geliyorsa o zurna o saaten sonra kurtarılmaz. MHK Başkanı'nın oraya gelmesi yerle yeksan.'' dedi.

Beşiktaş'ın Malatyaspor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendiren Işık, İhaleyi hakemlere çıkaramayacak kadar kötüler. Sorumlu Abdullah Avcı'dır. Elneny'i çıkarmamalıydı. Sahanın en iyisini aldı. Sergen Yalçın müthiş çalışmış. Beşiktaş kötüydü. Hoca hata yaptı.'' ifadelerini kullandı.