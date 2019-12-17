Hekimoğlu dizisi uyarlama mı House M.D'nin kopyası çıktı

Kanal D ekranlarında merakla beklenen dizi Hekimoğlu bu akşam bekliyor. Hekimoğlu dizisi iki Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması. Hekimoğlu dizisinin konusu ise kendine has tedavi şekli olan Ateş Hekimoğlu'nun ilginç hikayesini anlatıyor. Hekimoğlu dizisinin oyuncuları ise Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban

Merakla beklenen Hekimoğlu dizisi bu akşam Kanal D ekranlarınsa saat 20.00'de başlayacak. Fragmanları ile büyük ses getiren dizi Hekimoğlu aslında yabacı bir diziden uyarlama. iki Altın Küre ödüllü House M.D’nin uyarlaması olan Hekimoğlu'nun başrolünde Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren Timuçin Esen var. Hekimoğlu dizisinin konusu ise şahsına münhasır doktor Ateş Hekimoğlu'nun hastalara ve hastalıklara farklı bakış açısı. Hekimoğlu dizisi ise l Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.

HEKİMOĞLU HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu’nun ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer oturuyor.

Amerika’da Universal Television şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, yakında Kanal D’de!

HEKİMOĞLU KONUSU

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin en şahsına münhasır doktoru Ateş Hekimoğlu gerek kişiliği gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok farklıdır. Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda başarılarıyla ülke çapında nam salmıştır.

Hekimoğlu, hastanede kendi yöntemleriyle çalışmaya devam ederken; yakın arkadaşı Orhan’ın getirdiği vaka dikkatini çeker. Hekimoğlu, bu vakaya da çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi yaklaşır. Bilinen hiçbir rahatsızlığı bulunmayan genç öğretmen Mine, açıklanamaz bir şekilde nöbet geçirerek hastaneye kaldırılmıştır ve durumu her an daha da kötüye gitmektedir. Hekimoğlu kimsenin teşhis koyamadığı Mine’nin dosyasını alır ve 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte hastalığın izini sürmeye başlar. Üçü de güçlü karakterlerden oluşan ekibi de onun önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alır. Hekimoğlu hem hastane içinde hem de hastane dışında karşısına çıkan bütün ipuçlarını değerlendirirken, sivri dili ve kullandığı sıra dışı yöntemler onu sık sık hastane yöneticisi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan İpek’le karşı karşıya getirecektir.

Herkesin yalan söylediği bir dünyada zekasına ve önsezilerine güvenen Hekimoğlu gerçeğe ulaşarak genç kadını kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU NEREDE , HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı diziye uyarlanmıştır.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen

Ateş Hekimoğlu

Okan Yalabık

Orhan Yavuz

Ebru Özkan Saban

İpek Tekin

Kaan Yıldırım

Mehmet Ali Çağlar

Aytaç Şaşmaz

Emre Acar

Damla Colbay

Zeynep Can