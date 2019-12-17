Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim'e: Kahvehane muhabbetinden çık artık

Kırmızı Çizgi Fitbol'da Fatih Terim'in "Bazı gazetelerde spor servislerine reklam departmanlarından herhalde telefon gelmiştir. Hepsinin farkındayım.''sözleri masaya yatırıldı. Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcuları Fatih Terim'e tavsiyede bulundu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sahasında Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada "Bazı gazetelerde spor servislerine reklam departmanlarından herhalde telefon gelmiştir. Hepsinin farkındayım.'' diyerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kast etmiş ve spor servislerine ağır bir ithamda bulunmuştu.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcuları Mehmet Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Serdar Ali Çelikler: Bu kahvehane muhabbetlerinden çıkın

Çelikler, ''Fatih Terim'in iddia ettiği gibi reklam servisi Koç Holding'ten reklam aldık. Fatih Terim'e çakın demez. Dese bile hayatta karşılığı yoktur. Orta ikiden terk kahvede pişpirik oynayanların inanacağı şekilde komplo teorilerine inanacak haline gelmişseniz üzgünüz hocam derim. Bilmediğiniz konu hakkınızda yorum yapıyorsunuz derim. Bu kahvehane muhabbetlerinden çıkın. Etrafınızdakilerin bu kadar cahilce konuşmalara inanmayın. Lüzumsuz işler. Tam bir saçmalık. Hocaya zerk eden etrafınakilerdir. Bu anlamda da hocanın sakinleşmesi lazım.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA ÜCRETSİZ

ABONE OL

Candaş Tolga Işık: Hoca dinlensin bir iki gün

Candaş Tolga Işık ise konuyla ilgili yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı;

''Hocam etmeyin hakikaten. Fatih Terim'in danışmanları gösteriyordur. Hoca etkileniyordur. Moral olarak da etkiliyordur. Türkiye'de hiçbir omurgalı gazeteciye yaptıramazsın. Akla mantığa sığan tarafı yok. Ailesiyle ilgili olarak haber yapılsa deliye döner. Ama hocayla ilgili neler yazmış adamım. Hocaya sinyal gitmiştir kesin. Hoca belden aşağı vuruş olsa dellenir. Hocanın vizyonu, kariyeri bunlar değil. Hoca dinlensin bir iki gün. Hocanın kafasını dağıtması lazım. Terim döndüğünde bu işleri çözer.''

Mehmet Ayan: Fatih Terim iletişim ışığını kaybetti

Mehmet Ayan da Fatih Terim'in iletişim ışığını kaybettiğini ifade ederken ''Benim de anlamadığım konu. Yönetimden daha güçlü bir adamdan bahsediyoruz. Canını sıkan şeyleri değil kendisini zor durumda bırakacak şeyleri anlatmasın. Fatih terim iletişim ışığını kaybetti. Herkesle oturup konuşup fikir alan adamın iletişim ışığı yok. Hoca 2016'dan beri iletişim ışığını kaybetti. Kendini kapattı bambaşka bir hoca oldu.'' şeklinde konuştu.