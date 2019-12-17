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Candaş Tolga Işık: Avcı Adem'i kazanmalı

İnternetHaber'in Youtube kanalında yayınlanan “Kırmızı Çizgi Fitbol” programında Candaş Tolga Işık, Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kırmızı Çizgi Fitbol programı yorumcusu Candaş Tolga Işık, Adem Ljajic’in sergilediği performansa dikkat çekti. İşte Işık’ın yaptığı açıklamalar: 

“Bir sebebi var“
“Beşiktaş’ta Elneny’nin bu kadar ön plana çıkmasının bir sebebi var. Çünkü Beşiktaş’ta Adem Ljajic diye birisi yok. Adem’in yapması gereken işi Elneny yapıyor. O yaptığı için de bir adım önde duruyor. Takımın en değerli oyuncusu Adem Ljajic. Abdullah hoca, Ljajic’i nerede oynatacağına birkaç hafta önce karar verdi. Beşiktaş’ın elinde kaçta tane Ljajic potansiyelinde oyuncu var. Adem Ljajic’i kazanmak Beşiktaş Teknik Direktörünün mecburiyeti. Oyuncuyu kazanacaksın” ifadelerini kullandı.

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