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ABD Büyükelçisi, Akşener'i ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün ABD Büyükelçisi David M. Satterfield ile görüştü.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada Akşener ile Satterfield’ın, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Akşener’in makamında gerçekleşen görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü ifade edildi.

Kılıçdaroğlunuda ziyaret etmişti

Satterfield geçen hafta da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmişti.

Akşener daha sonra ise kendisini ziyaret eden YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştü.

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