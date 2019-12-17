HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, resmi temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

BM Cenevre Ofisinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD: 1915 Ermeni olayları konusunda yönetimin pozisyonu değişmedi
Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim'e: Kahvehane muhabbetinden çık artık
Serdar Ali Çelikler: Ersun Yanal Beşiktaş'a yenilirse kovulur
Rusya açıkladı: Üçlü toplantı 2020 başında Ankara’da yapılacak
Türkkan Meclis'ten fotoğraf paylaşıp sordu: Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba
Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkındaki FETÖ iddiaları için ne dedi? İşte ifadesi
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan liderlere “Mülteciler İçin İş Birliği” kitabı
Almanya Dışişleri Bakanı: Mülteci krizi yok uluslararası dayanışma krizi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Zona hastalığı nedir ciltte enfeksiyona neden oluyor!
Hekimoğlu dizisi uyarlama mı House M.D'nin kopyası çıktı
Asgari ücret 2020 ne kadar oldu zam pazarlığı devam ediyor
Yorumlar 1 yorum