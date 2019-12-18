HABER /  GÜNCEL

Bodrum'da vinç faciası: 1 ölü 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir alışveriş merkezinin yılbaşı süslemesi sırasında kurulan vinç devrildi. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Bodrumun Ortakent Kapuz Caddesi’nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç, yaklaşık 35 metrelik yüksekten boşluğa düştü. Kaza sırasında çevrede bulunanlar devrilen vincin altında kalmamak için panik ve korku içerisinde kaçıştılar.

Sepetten düştüler

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaşın (35) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Vinç sepetindeki Serdar Karabatak (32) ile vinç üzerindeki İlhan Enes Demir (25) ve Ünal Topuz (44) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere, Akdaş’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Panik yaşandı

Yaşanan kaza sonrası bölgeye gelen Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, görevlilerden kaza hakkında bilgi aldı. Olayın ardından alışveriş merkezinde panik yaşayanlar sakinleştirilmeye çalışıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Tuzlaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Garsonu neredeyse ailecek öldüreceklerdi!
Aylardır maaş alamayan Doğa Koleji öğretmenleri birbirlerine sarılıp ağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
ABD: 1915 Ermeni olayları konusunda yönetimin pozisyonu değişmedi
Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa yeni yıla okuyarak giriyor
Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması
Fuat Oktay: Türkiye hesap vermez hesap sorar
ABD ordusundan skandal Nazi paylaşımı
Dışişleri'nden ABD açıklaması: İlişkilere zarar veriliyor
Yerli Malı Haftası şiirleri kısa okul öncesi 4 kıtalık şiirler
Yorumlar