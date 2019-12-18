İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanını görevden aldı Aralarında CHP'li de var

İçişleri Bakanlığı, terör soruşturmaları kapsamında Muş'ta 3 belediye başkanını, önceki gün geç saatlerde FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'u görevden aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sabahın erken saatlerinde gelen son dakika haberinde, 4 belediye başkanının görevden alındığı bildirildi.

Muş'ta 3 belediye başkanını örgüt propagandası yapmak, Urla Belediye Başkanı Oğuz'u ise FETÖ'ye üye olmak suçundan görevden aldı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve gözaltı süreci devam eden Muş'un Bulanık ilçesi Belediye Başkanı Adnan Topçu ile Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve gözaltı süreci devam eden Muş'un Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik görevden alındı.

FETÖ'den tutuklanmıştı

"FETÖ'ye üye olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz görevinden uzaklaştırıldı.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı Varto Belediyesine, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi Bulanık Belediyesi ile ilçeye bağlı Erentepe Belde Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirildi.

Urla Kaymakamı Önder Can görevlendirdi

İzmir Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine, Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Oğuz'un Anayasanın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, "Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 16 Aralık'ta ifade vermiş, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlanmıştı.