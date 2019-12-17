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Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı CHP'den ilk açıklama

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında, "Fetö'nün CHP'de yaşama şansı yoktur. Seçimle gelenlerin hukuk eliyle bertaraf edilmesini kınıyoruz. Başkanımızla dayanışma halindeyiz" dedi.

Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı. Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı. Bu suçlamalarla ilgili CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel açıklama yaptı.

CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un avukatı da olan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel tutuklama kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimle gelenlerin hukuk eliyle bertaraf edilmesini kınıyoruz. Başkanımızla dayanışma halindeyiz" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün CHP'de yaşama şansı yoktur 

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Urla Bld. Başkanımız Burak Oğuz tutuklandı. Fetö'nün CHP'de yaşama şansı yoktur. Seçimle gelenlerin hukuk eliyle bertaraf edilmesini kınıyoruz. Başkanımızla dayanışma halindeyiz. Hukuki süreci takip ediyoruz. Yarın bu konuda ayrıntılı açıklama yapacağız."

Ne olmuştu?

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Urla Belediye Başkanı Oğuz, savcıya ifade verdi.

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