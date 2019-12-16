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Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na gönderme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İmamoğlu'nun ziyareti esnasında 500 kişilik zabıta grubunun tören sırasına geçirildiği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Melih Gökçek, "Ego çok kötü bir şey" ifadelerini kullandı.

Basına "sade fotoğraf" geçildiği iddiası
İmamoğlu'un zabıta ziyaretiyle ilgili "500 kişilik zabıta grubunu selamladığı fotoğrafın" basına servis edilmediği iddia edildi. Bunun yerine İmamoğlu'nun daha az kişiden oluşan zabıta grubunu selamladığı fotoğrafların servis edildiği öne sürüldü.

İmamoğlu'nun zabıta daire başkanı'na kızdığı iddiası
İmamoğlu'nun 125'er kişilik 4 grup halinde oluşturulan zabıta grubunun önünden geçtiği fotoğraf sosyal medyaya düştü. Ayrıca sosyal medyada İmamoğlu'nun bu kalabalık zabıta grubundan aslında haberdar olduğu, ancak haberdar değilmiş gibi Zabıta Daire Başkanı'na, "Bu kadar kalabalığa ne gerek vardı" diyerek kızdığı da öne sürüldü.

Melih Gökçek olayla ilgili paylaşımda bulundu: Ego çok kötü bir şey
Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. İmamoğlu'nun 500 kişilik zabıta grubunun önünden geçerken çekilen fotoğrafını paylaşan Gökçek, "Büyükşehir+ Keçiören'de 28,5 yıl Belediye Başkanlığı yaptım. Zabıtayı bir kez böyle önüme dizmedim. Tören mangasıyla kendimi karşılatmadım. Ego çok kötü bir şey" ifadelerini kullandı.

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