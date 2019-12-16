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Atlas Global Havayolları 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor

Anadolu Ajansı

Atlas Global Havayollarının, 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlayacağı bildirildi.

Atlasjet Havacılık AŞ'den yapılan açıklamada, Atlas Global'in 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı duyuruldu.

26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.

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