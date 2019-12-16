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Larkin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Anadolu Efes'in Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda oynaması gündemde olan yıldızı Shane Larkin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Shane Larkin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a, hakkımdaki ince düşünceleri nedeniyle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in A Milli Takım'da oynaması için gerekli prosedürleri halledeceklerini söyledi.

A Haber canlı yayınında Larkin için gelen soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı, "Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Milli Takımı gayet iyi bir yere taşır" ifadelerini kullandı.

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