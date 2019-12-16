Semih Şentürk'ten Süper Amatör Lig'e sürpriz transfer!

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Süper Lig'in eski gol kralı Semih Şentürk, Süper Amatör Lig'i takımlarından Beykoz'a transfer oldu.

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde kulübeden gelip hayati önem taşıyan golleriyle Süper Lig'de gol kralı olan Semih Şentürk, sürpriz bir transfere imza attı. Yaklaşık 1.5 yıldır boşta olan 36 yaşındaki Semih Şentürk, Süper Amatör Lig ekibi Beykozspor’a transfer oldu.

12 sezon Fenerbahçe forması giyen 36 yaşındaki Semih Şentürk son olarak 2018 yılında Eskişehirspor forması giymişti.

Transferi başkan açıkladı

Beykozspor Başkanı Zeki Aksu eski milli golcü Semih Şentürk ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Beykoz’da oturan Semih Şentürk’ün bu hafta içinde antrenmanlara başlaması bekleniyor.





İmza devre arasında

36 yaşındaki golcü oyuncu Semih Şentürk kendisi Beykozspor’a bağlayan sözleşmeye devre arasında imza atacak. Süper Amatör Lig ekibinin hedefi Semih Şentürk’ün de kadroya katılmasıyla birlikte BAL Ligi’ne yükselmenin planlarını yapıyor.





Kariyeri başarılarla dolu

Semih Şentürk kariyerinde kulüp takımları ile 368 maça çıktı. 36 yaşındaki golcü oyuncu Fenerbahçe, İzmirspor, Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Eskişehirspor formalarını giydi. 368 karşılaşmada mücadele eden Semih 121 gol attı. Attığı 121 golün yanı sıra 56 tane de asist yaptı.

Tecrübeli golcü Fenerbahçe ile 5’i Süper Lig 2 tanesi de Türkiye Kupası olmak üzere 7 kupa kazanmıştı. Deneyimli golcü Semih Şentürk, Fenerbahçe forması ile Süper Lig’de 2 kez gol kralı oldu. Golcü oyuncu Semih Şentürk milli takım formasını 29 kez giydi. A Milli Takım ile 29 maçta mücadele eden Semih bu karşılaşmalarda 9 gol attı.





Süper Amatör Lig’de mücadele ediyor

Geçtiğimiz yıllarda profesyonel liglerde mücadele eden Beykozspor bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele ediyor. Süper Amatör Lig 8. Grup’ta yer alan Beykozspor 11 haftası geride kalan ligde 2. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi 11 maçın ardından 7 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 23 puan topladı. 11 hafta sonunda rakip kalelere 23 gol gönderen Beykozspor kalesinde ise 10 gol gördü. Lider Bulvarspor ise 11 maçta aldığı 9 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 28 puanda bulunuyor.