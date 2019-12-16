Son dakika haberi! Libya ile askeri işbirliği anlaşması Meclis'te kabul edildi

Son dakika haberine göre Libya ile askeri işbirliği anlaşması Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Komisyonun basına kapalı gerçekleşen toplantısında, kanun teklifi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili "Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız" demişti.

Oy çokluğu ile kabul edildi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ TBMM Dışişleri Komisyonu’nda oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu anlaşmanın TBMM Genel Kurulu’nda da çarşamba günü görüşülmesi bekleniyor.

Görüşmeler 4 saat sürdü

Toplantıda, Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 4 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.