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Selahattin Demirtaş rest çekti: Katillerin ve tecavüzcülerin sokağa salındığı dönemde...

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin yargılandığı davada, "Katillerin ve tecavüzcülerin sokağa salındığı bir dönemde ben tahliye talep etmiyorum" savunması yaptı.

Duruşmaya SEGBİS'le (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) katılan Selahattin Demirtaş, "Bunları tarihe not düşmek için SEGBİS’e çıkmayı kabul ettim" diye konuştu.

Demirtaş, duruşmada yaptığı savunmada, "Benim hakkımda tutuklama kararını hakimler vermedi, hâkimler kaldırmayacaktır” diyerek yargılamanın siyasi olduğunu savundu.

"Faaliyetlerin hiçbiri hukuki ve kanuni değil"

Demirtaş, savunmasında şunları kaydetti: Ben şu anda iktidarın açık talimatları ve yönlendirmeleri nedeniyle cezaevinde tutulan bir siyasi rehineyim. Benimle ve arkadaşlarımla ilgili yürütülen yargı adı altındaki faaliyetlerin hiçbiri hukuki ve kanuni değildir.

Bize karşı siyaset eliyle ve yargı aracılığıyla aleni bir kumpas kurulmuştur. Bu tutuklama kararı da kumpasın bir devamıdır.

"Anayasa’ya aykırı şekilde pervasızca..."

Demirtaş, konuşmasına şöyle devam etti: Bize bu kumpasları kuranların bağımsız yargı önünde hesap vereceğinden kuşku duymuyorum. Yürütme gücünün Anayasa’ya aykırı şekilde pervasızca kullanılması nedeniyle hakkımızda açılmış soruşturmalar birer kumpas belgesi olarak ileride yargı konusu olacaktır.

"Hukuka inanan hakimlerin var olduğuna hem inandım"

Demirtaş, savunmasını şöyle tamamladı: Ben sadece bunları tarihe not düşmek için SEGBİS’e çıkmayı kabul ettim. Benim hakkımda tutuklama kararını hakimler vermedi, hakimler kaldırmayacaktır. Ancak ben bu ülkede her zaman hukuka inanan hakimlerin var olduğuna hem inandım, hem tanık oldum. Burada o günlerin yani hukukun üstünlüğünün hakim olacağı zamanları sabırla bekliyor ve mücadelemi sürdürüyorum.

Hukukun ayaklar altına alındığı seçilmişlerin cezaevine atıldığı, katillerin ve tecavüzcülerin sokağa salındığı bir dönemde ben tahliye talep etmiyorum. Diyeceklerim bundan ibaret.
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