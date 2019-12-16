CHP'den flaş Libya'ya asker gönderme açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme tartışmalarıyla ilgili "Mehmetçiğimizin başka ülke topraklarında bulundurulmasına karşıyız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

"Kanal İstanbul değil Katar İstanbul"

CHP Sözcüsü Öztrak, iktidarın 2011'den bu yana "Kanal İstanbul" dediğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir de baktık Kanal İstanbul aslında 'Kanal İstanbul' değil, 'Katar İstanbul'muş. Katar Emiri'nin ailesinin buralarda ciddi arsalar kapattığına dair iddiaları basında gördük. Katarın taşını toprağını korumak için Mehmetçiklerimizi Katar'a taşıdınız. Bu ülkenin savunma sanayinin gözbebeği Tank Palet Fabrikasını Katar'a peşkeş çektiniz. Savunma sanayini, taşı, toprağı Katar'a verdiniz ama ne aldınız? Bu ülkenin taşıyla bu ülkenin daha ne kadar kuşunu Katar'a vurduracaksınız? Eğer karşılığı bunun uçan saraysa, bir uçan saraya ödenen bu bedel çok fazla."

"Dış politika iç politika malzemesi haline getirildi"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kürecik ve İncirlik'i gerekirse kapatırız' dedi. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin üsleridir bu üsler ve Türkiye'nin kararıyla kapatılabilir ama bunların hepsi bir hesap kitap işidir. Dış politikayı uzun bir süredir iç politikanın malzemesi haline getirdik. Dış politikayı iç politikanın malzemesi haline getirip bunun üzerinden oy toplamaya, devşirmeye başladığınız andan itibaren ciddi sıkıntılarla karşı karşıya oluyorsunuz. Bunlar öyle söylenerek, bağırarak, çağırarak, 'ey' diye yapılacak işler değil. Yapılacaksa karar verilir, yapılır ama başı, sonu, neticesi, bunların hepsi bir devlet adamı ciddiyetiyle ülkenin yetkili kurullarında değerlendirilip bu kararlar öyle alınır. 'Şahsım şöyle düşünüyor, böyle düşünüyor' diyerek alınacak kararlar değildir bunlar."

Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız

"Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi" ile ilgili soruya Öztrak, "Libya'ya asker gönderme kararını Katar'a asker gönderme kararını nasıl karşıladıysak öyle karşılarız. Biz, Mehmetçiğimizin başka ülkelerin topraklarında bulundurulmasına, o toprakları korumaya görevlendirilmesine karşıyız. Mehmetçiğimizin görevi sınırlarımızı korumaktır, sınırlarımızdan gelecek terör dahil her türlü tehdide karşı ülkemizi savunmaktır. Biz, Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız." yanıtını verdi.