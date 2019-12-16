Sefirin Kızı nerede çekiliyor gerçek çok başka çıktı

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı bu akşam saat 20.00'de ilk bölümü ile başlıyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun olduğu Sefirin Kızı dizisinin konusu ise Nare ile ona çocuk yaşta aşık olan Sancar'ın destansı aşkı. Düğün gecesi ortadan kaybolan Nare 9 yıl sonra Sancar'ın düğününde ortaya çıkar. Sefirin Kızı Bodrum ve İstanbul'da çekiliyorç

Sefirin Kızı dizisi Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor. Fragmanları ile sosyal medyanın konusu olan Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde güzel oyuncu Neslihan Atagül Doğulu ve uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Engin Akyürek var. Sefirin Kızı dizisi konusu ise buram buram aşk kokuyor. Babası sefir yani elçi olan Nare ile ona çocuk yaşta aşık olan Sancar'ın hikayesi destansı bir anlatımla ekrana gelecek. Nare Sancar ile evlendiği gece aniden ortadan kaybolur. Tam 9 yıl sonra Sancar'ın düğününde ortaya çıkar ve Sancar'ın kızını getirir. Sefirin Kızı Bodrum ve İstanbul'da çekiliyor.

Sefir demek elçi demek yani Sefirin Kızı Elçinin kızı olarak söylenebilir.

Sefirin Kızı oyuncuları

Sefirin kızı konusu: Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Sefirin kızı nerede çekiliyor: Sefirin Kızı dizisi çekimleri Bodrum ve İstanbul'da çekiliyor. Ayrıca Karadağ'da da çekimler gerçekleşti.