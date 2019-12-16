Armut neye iyi geliyor kemik erimesini önlüyor!

Armut, C ve K vitamininden zengin, yüksek lif kaynağı yapısıyla kemik erimesinin bir numaralı ilacı. İşte armutun daha önce duymadığınız diğer faydaları!

Armut, içerisindeki C ve K vitamini, antioksidanlar ve yüksek lif kaynağı olması sebebiyle vücuda faydaları saymakla bitmeyen bir meyvedir. Kemik erimesini önlemek ve kemikleri sağlıklı tutmaya armutun kalsiyumu kolayca emen yapısıyla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte armutun daha önce duymadığınız, saymakla bitmeyen faydaları!

Antikanser özelliği

Armut, C vitamini, K vitamini ve bakır dahil olmak üzere yüksek düzeyde antioksidanlar içerir. Bu kimyasallar serbest radikallerin etkilerine karşı koyarak hücreleri korur. Armutlarda antikanser özellikleri gösterebilen çeşitli bileşikler bulunur. Örneğin, antosiyanin ve sinamik asit içeriklerinin kanserle savaştığı bulunmuştur.

Osteoporozu önler

Kemik sorunları çok yaygın bir problemdir. Kemikleri sağlıklı tutmak ve osteoporozu önlemek için vücudun pH değerini korumak ve günlük önerilen miktarda kalsiyum almak çok önemlidir. Vücudun pH’ı günlük olarak meyve ve sebze tüketerek diyet yoluyla sağlanabilir. Bor bakımından zengin armutlar, tüketilen kalsiyumun kolayca emilmesine yardımcı olabilir.

Sindirimi kolaylaştırıyor

Armut, sindirim sağlığı için gerekli olan mükemmel bir çözünür ve çözünmeyen lif kaynağıdır. Bu lifler dışkıyı yumuşatarak ve yukarı kaldırarak bağırsak düzeninin korunmasına yardımcı olur.

Antioksidandan zengin

İltihaplanma normal bir bağışıklık tepkisi olmasına rağmen, kronik veya uzun süreli iltihap sağlığınıza zarar verebilir. Kalp hastalığı ve tip 2 diyabet dahil bazı hastalıklarla bağlantılıdır. Armut, enflamasyonla mücadeleye yardımcı olan ve hastalık riskini azaltabilecek, zengin bir flavonoid antioksidan kaynağıdır.

Kalp hastalıklarına düşman

Armutların en iyi faydalarından biri vücuttaki kolesterolü azaltan ve böylece bizi kalp hastalıklarından koruyan lif varlığıdır. Armut gibi lif bakımından zengin yiyeceklerin günlük tüketimi, inme riskini % 50’ye kadar azaltabilir.

Bağışıklık sisteminin dostu

C vitamini ve bakır gibi yüksek antioksidan içeriği, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek çeşitli hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olur.

Hamileler mutlaka tüketmeli

Folik asit, hamile bir kadının bebeği doğum kusurlarından uzak tutması için çok önemlidir. Armutta bulunan folik asit bu konuda size yardımcı olabilir ve hamilelik sırasında düzenli olarak kullanılması tavsiye edilir.

Safra kesesi problemini çözüyor

Armut, düzenli olarak tüketildiğinde safra kesesi problemlerini, kolit, artrit ve gut hastalığının önlenmesine yardımcı olur.