Karamollaoğlu’ndan Davutoğlu’na tebrik telefonu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu’nu arayarak Gelecek Partisi’nin kuruluşu nedeniyle tebriklerini iletti.
Türkiye gündeminin de ele alındığı görüşmede, taraflar karşılıklı iyi dileklerini belirtti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu; Sayın Ahmet Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi’nin kuruluşu nedeniyle tebriklerini iletti. Türkiye gündeminin de ele alındığı görüşmede, taraflar karşılıklı iyi dileklerini belirtti.— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) 16 Aralık 2019