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Karamollaoğlu’ndan Davutoğlu’na tebrik telefonu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu’nu arayarak Gelecek Partisi’nin kuruluşu nedeniyle tebriklerini iletti.

Türkiye gündeminin de ele alındığı görüşmede, taraflar karşılıklı iyi dileklerini belirtti.

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