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Bakan Turhan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul’un güzergahını belirledik'' açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Kanal İstanbul'a ilişkin yaptığı açıklama şöyle;

Karayollarında yap işlet devret modeliyle yaptığımız 4 projenin yatırım bedeli 109 milyar 820 milyon lira. Bu projeler için ödediğimiz toplam garanti ise 9 milyar 640 milyon lira.

İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul’un güzergahını belirledik. Proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız. Bu konuyla alakalı doğrudan bilgiye sahip olmayan kişilerin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz. Ancak kimsenin şüphesi olmasın, projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık

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