Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için bir açıklama daha

İBB Başkanı İmamoğlu, "Fatih Sultan Mehmet bugün dirilse hepimize hesap sorar" diyerek Kanal İstanbul'un yapılmamasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Fatih Sultan Mehmet dirilse...

Projenin durdurulması için tüm hukuki haklarını kullanacağını dile getiren İmamoğlu, "Bakın İstanbul, sağından solundan çekiştirilecek bir coğrafya değil. Bu coğrafya binlerce yılın bize emaneti. Bugün, şu güzel şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet bugün ayağa kalksa, dirilse sen ne yapıyorsun der. Bize, hepimize hesap sorar Fatih Sultan Mehmet. Neyin çevresi? Çevre dediğiniz korunursa güzel olur. Hala kararlılıkla yapacağız diyor. Konuşalım diyen yok, tartışalım yok. Bu çok yanlış bir politika." ifadelerini kullandı.