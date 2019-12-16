Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Merih Demiral için kesenin ağzını açtı. 30 milyon euroyu gözden çıkaran İngiliz ekibinde milli oyuncu Çağlar Söyüncü de forma giyiyor. Transfer gerçekleşirse, Türk duvarı olarak lanse edilen Merih-Çağlar ikilisi, İngiltere'de buluşmuş olacak.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Merih Demiral için Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City de devreye girdi.Nicolo Schira'nın haberine göre, Merih Demiral'ı transfer listesine alan Leicester City oyuncunun bonservisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Devre arasında Juventus'un kapısını çalacak olan Leicester'ın bu transfer için imkanları zorlayacağı vurgulandı. Premier Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan Brendan Rodgers'ın ekibi birçok talibi olan Merih Demiral'ı ikna etmek için de planını hazırladı. Tilkiler, A Milli oyuncumuz için yıllık 3 milyon euroyu masanın üzerine koyacak ve 5 senelik sözleşme önerecek

Çılgın plan: Merih ve Çağlar

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leicester City'nin savunma hattı Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral olacak. A Milli Takımımızın savunma bakanları, Ada'da da omuz omuza mücadele verme şansı yakalayacak. Çağlar'a 21 milyon euroluk yatırım yapan Leicester, oyuncunun değerinin kısa sürede artmasıyla Türkiye'den birçok ismi yakın markada almaya başlamıştı.

"Merih Demiral patlayıcı, gösterişli"Merih'e fazla şans vermeyen teknik direktör Sarri Devler Ligi'ndeki Leverkusen maçı sonrasında oyuncuyu överken, "Leverkusen karşısında savunmacılarımız her şeyi yaptı. Merih Demiral öne çıkıyor, çünkü daha patlayıcı, daha gösterişli" diye konuştu.