Trabzonspor Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Trabzonspor, kendi sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerin golü 21'de Nwakaeme'den gelirken; eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega, 59 ve 82'deki müthiş golleriyle Ege temsilcisine 3 puan getirdi. Bu skorun ardından Denizlispor, 21 puana ulaşırken; Trabzonspor, 26 puanda kaldı.

Ayrıntılar geliyor...

Trabzonspor: 1 - 2 :Denizlispor (İkinci yarı oynanıyor)

83' GOOOLLL!!! Yukatel Denizlispor 2-1 öne geçiyor! Ceza sahası içerisinde Oscar Estupinan, savunma markajından kurtulup vuruyor. Savunmadan seken top, Hugo Rodallega'nın önünde kalıyor ve Uğurcan Çakır'ı geçip boş kaleye topu ağlara gönderiyor.

59' GOOOLLL!!! Yukatel Denizlispor eşitliği sağlıyor! Ismail Aissati, ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan penaltı noktasına doğru ortalıyor; müsait pozisyonda Hugo Rodallega, kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlara gönderiyor.

21' GOOOLLL!!! Trabzonspor 1-0 öne geçiyor! Joao Pereira'nın pasında Daniel Sturridge, ceza sahası son çizgisine kadar iniyor. Altıpas üzerine doğru pas çıkarıyor ve Oğuz Yılmaz, topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderiyor.