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Anadolu Efes Zalgiris Kaunas'ı rahat geçti

THY Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, 14. hafta maçında Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'ı 74-68 yenerek 12. galibiyetini aldı.

Turkish Airlines Euroleague'in 14'üncü haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 74-68 mağlup ederek ligdeki liderliğini korudu.

Bu sonucun ardından lacivert-beyazlılar EuroLeague'deki 12'nci galibiyetini alırken konuk takım Kaunas ise 11'inci kez mağlubiyet yaşadı.

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternicoi (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)

ZALGIRIS KAUNAS: Walkup 3, Rivers 4, Geben 11, Leday 7, Lekavicius 5, Ulanovas 14, Hayes, Milaknis 8, Landale 16, Lukosiunas

ANADOLU EFES: Beaubois 16, Singleton, Micic 18, Pleiss 18, Simon 7, Larkin 6, Sertaç Şanlı 2, Anderson 4, Peters 3

1'İNCİ PERİYOT: 17-26

İLK YARI: 43-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-55

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