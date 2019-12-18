HABER /  EKONOMİ

Kasımda 657 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında kasım ayında 657 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının kasım ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kasımda 657 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 6 hariçte işleme izin belgesi, 4 yurt içi satış ve teslim belgesi, 74 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 26 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanını görevden aldı Aralarında CHP'li de var
Kemal Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulucak Ethem Sancak açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığının yeni projesi! Köyüne dönene devletten 100 bin TL hibe
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil açıklaması
İYİ Partili vekil "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" demişti! Şehit Kaymakamın babasıymış
Tuzlaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Tofaş tarihinde ilk kez Eurocup’da son 16’da
Fernando Muslera'dan yumruk iddiasına yanıt
Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı
Gürses Kılıç: Galatasaray bize intikam duygusu ile hazırlanmış
Abdurrahim Albayrak: Tünelde futbolcularımıza dirsek atan olmuş
Asgari ücret ne kadar oldu 2020 tahminleri belli oluyor
Yorumlar