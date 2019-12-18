Gökhan Çıra - Fatih Terim 'mafya' kavgası! Eşi Selin Ciğerci'yi de işin içine kattı
Galatasaray'ın Tuzlaspor'u elediği maçın ardından çıkan kavga sonrası Gökhan Çıra, Muslera ve Fatih Terim gündemin ilk sırasına oturdu. Gökhan Çıra sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalar yaptı. Mevzuya eşi Selin Ciğerci'yi dahil edip veryansın etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olmuştu. Rövanşında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikada Nagatomo, Falcao ve Feghouli ile 3-0 yaptı ve turu getirecek skoru yakaladı. İkinci yarıda 90+2. dakikada Younes Belhanda ile bir gol daha bulan Cimbom, 4-0 ile turu geçen taraf oldu.
Maç bitti ortalık savaş alanına döndü: Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından saha karıştı. Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Muslera ile Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra’nın saha kenarından giderken aralarında başlayan sürtüşme, soyunma odası koridorlarına taşındı. Bir anda futbolcular sahaya geri döndü ve iki takım futbolcuları arasında gerginlik devam etti ve polis araya girdi.
''Bir hafta evvel fıtık ameliyatı olmuş merak ettim'': Başarılı teknik adam, mücadele öncesinde rakip takım teknik direktörü Gürses Kılıç’a Gökhan Çıra’yı sorduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Bizim genç takımımızda oynamış, merak ettim. Bir hafta evvel fıtık ameliyatı olmuş, bir hafta sonra da yedek kulübesine girmiş. Bu yüzden sormak istedim."
''Mafya mısın sen?": Kavganın başrolünde yer alan Gökhan Çıra, Fatih Terim'in ekibinde yer alan birisinin kendisine saldırdığını iddia etti. İşte Çıra'nın açıklamaları: "Bana bunu(kafasındaki yarayı göstererek) yapan Fatih Terim'in ekibinden birisidir. Kel birisiydi, kafası da yarılmıştı, çıkışta görebilirsiniz. Maç bitmeden 5 dakika kala Muslera yedek kulübesine laf atıyordu. Maç bitti, yenildik, ben içeri gidiyordum üzgün bir şekilde, geldi yanıma küfür falan etmeye başladı, yabancı, bir şeyler demeye başladı. Fatih Terim maçtan önce geldi 'sen Gökhan mısın' diyor. Mafya mısın sen?". Sonra o gitti geldi Fatih Terim'in ekibinden biri kafa attı.