Samsung: RK Google kararı ve ilgili süreçleri takip ediyoruz

Samsung Electronics Türkiye, Rekabet Kurumu’nun (RK) Google ile ilgili kararını ve ilgili süreçleri yakından izlediğini açıkladı.

Rekabet Kurumu haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle ABD'li teknoloji devi Google'a 93 milyon lira ceza kesmişti. Bu karar sonrası Google, android telefonlara kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans verilmeyeceğini duyurmuştu. Rekabet Kurumu'ndan gelen açıklamada karardan geri dönülmeyeceği söylenmişti. Samsung da buna dair açıklamada bulundu.

Samsung Electronics Türkiye'nin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:

"Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’de, Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Rekabet Kurumu haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle ABD'li teknoloji devi Google'a 93 milyon lira ceza kesmişti. Bu karar sonrası Google, android telefonlara kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans verilmeyeceğini duyurmuştu. Rekabet Kurumu'ndan gelen açıklamada karardan geri dönülmeyeceği söylenmişti.