Devlet Bahçeli Davutoğlu'nun partisine ateş püskürdü: Stratejik çukur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni parti tartışmaları ile ilgili "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" diyerek sert ifadeler kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: Özelikle bilinmesini isterim ki, geçmişleri geleceklerine kefil olamayan siyasi garabetlerin Türkiye’nin geleceği için söz söylemeye ne hakları vardır ne de hadleri olacaktır.

Girdikleri her kalıbın şeklini alan, her rüzgâra yelken açan, her karambole bel bağlayan, her belirsizlikten nema kapmaya çalışan stratejik çukurların gelecek iddiaları boş bir gaye, boşuna bir gayrettir.