2020 okul tatil takvimi yarıyıl tatili ne zaman başlıyor kaç gün

Milyonlarca öğrenci şimdi 15 tatil yani yarıyıl tatili ne zaman başlıyor sorusunun yanıtını arıyor. 15 günlük sömestr tatili 2019-2020 MEB takvimine göre 2020 Ocak ayında başlayacak. İlk karnelerin alınacağı 15 günlük yarıyıl tatili 20 Ocak'ta başlayacak. ikinci ara tatil ise 6-10 Nisan arasında olacak.

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 15 tatil ne zaman soruları öğrencilerin gündeminde. Bu sene MEB tarafından yeni tatil yönetmeliğini uygulayan öğrenciler 1 haftalık ilk ara tatili yaptı. Şimdi gözler sömestr tatili yani ara karnelerin alındığı 15 tatile çevrildi. Öğrenciler yarıyıl tatiline 20 Ocak'ta girecek ve 31 Ocak'ta yeniden ders başı yapacak. İkinci ara tatil ise 2020 yılının Nisan ayında olacak. 2. ara tatil tarihi 6 Nisan olacak.

1. dönem ne zaman bitecek: 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman: İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 yaz tatili ne zaman: 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Tatili verimli geçirmenin 10 yolu

1. Mutlaka bir tatil programı hazırlayın.

2. Ailenizle birlikte tatil yapın.

3. Tatilde ders çalışmayı ihmal etmeyin.

4. Günün, haftanın ve yarıyıl tatilinin sonunda ulaşmayı düşündüğünüz yeni hedefler belirleyin.

5. Konu tekrarı yapın.

6. Eksik kalan konuları tamamlayın.

7. Yeni konulara çalışın.

8. Bolca kitap okuyun.

9. Dinlenmeye ve gezmeye vakit ayırın.

10. Sosyal faaliyetlere (tiyatro, sinema, konser, spor vb) zaman yaratın.

Uzmanlardan Anne Babalara Tatil Tavsiyeleri

1. Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın.

2. Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun.

3. Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar çok birlikte zaman geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin.

4. Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.

5. Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu kullanmayın.

6. Çocuğunuza her şeye rağmen koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin.