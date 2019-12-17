AK Partili Bitlis Adilcevaz Belediyesi'nde kriz! İşçiler 6 aydır maaş alamıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin AK Partili belediyesinde maaş krizi yaşanıyor. Belediye işçileri, 3 yıldır maaşlarının düzensiz ödendiğini ve son 6 aydır da hiç maaş alamadıklarını söyledi.

AK Partili Bitlis Adilcevaz Belediyesi'nde maaş krizi yaşanıyor.

Belediye çalışanları, "bütçe yetersiz" iddiasıyla 3 yıldır maaşların düzensiz ödendiğini, 6 aydır ise tek kuruş ücret almadıklarını belirtti. Evlerine ekmek götüremeyen işçiler, zor durumda.

Hacizlik oldular

Konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de ilettiklerini anlatan belediye çalışanları, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Alın terlerinin karşılığını alamayan işçilerin bir kısmı hacizlik de oldu.

"Para yok isteyen işi bıraksın"

İşçilerin iddiasına göre, haklarını isteyenlere belediye yönetimi tarafından kaynak olmadığı belirtilerek, "Para yok, isteyen işi bıraksın" diye yanıt veriliyor.

Adilcevaz Belediye Belediye Başkanı Necati Gürsoy

"İstifaya zorlanıyoruz"

Yaşadıkları sıkıntıları dile getiren işçiler, "Çok mağduruz, yuvası dağılan arkadaşlarımız var. 3 yıldır yaşıyoruz biz bunu, kimse sesimizi duymuyor. Her yere başvurduk, 'Ödenecek' diyorlar, ödemiyorlar. Hakkımızı aradığımızda da baskı altına alınıyoruz, istifaya zorlanıyoruz" dedi.