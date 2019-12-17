2020 sigara zammı listesi 5 Ocak sonrası yeni fiyatlar yayıldı

2020 yılında sigara fiyatlarına zam gelecek iddiası sosyal medyanın gündeminde. Her gün binlerce vatandaş 2020 yılında sigara fiyatları ne kadar olacak araştırması yapıyor. Peki gerçekten 5 Ocak sonrasında sigaraya zam gelecek mi, yeni fiyat listesi ne kadar olacak?

2020 yılına girmeye az bir zaman kala zam haberleri de gelmeye başladI. Sosyal medyada yayılan zam haberlerinden biri de sigara zammı ile ilgili. İddialara göre 2020 yılında sigara fiyatlarına zam yapılacak, hatta 5 Ocak 2020'den sonra geçerli olacak yeni zamlı sigara fiyatları da yayıldı. Peki bu iddialar doğru mu sigaraya yeni yılda okkalı bir zam daha mı geliyor?

Sosyal medya üzerinde sigara fiyatlarına 5 Ocak 2020 günü zam geleceği iddia edildi. Bu iddialar sosyal medya üzerinde yayılınca vatandaşlar internette sigaraya zam geldi mi sorusunu araştırmaya başladı.

Sosyal medyada yayılan zamlı fiyatlar şöyle:

Parlıament 32 TL

Marlboro 30 TL.

Marlboro Touch Ble/Gray/Aqua/One 29 TL.

Murattı 25 TL.

Murattı Blu 24 TL

Lark 24 TL

Chesterfield 23 TL

Chesterfield Mode Navy/Blue 22.50 TL

L&M 23 TL

L&M Mode Red 22,50 TL.

İddialar doğru mu: Sosyal medya üzerinde dolaşan bu iddialar hakkında bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili bilgi aldığımız bir yetkili , bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Sigara paketleri artık tek tip olacak: Yeni düzenleme ile marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi. Tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare ise paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigara paketlerinin varsa iç ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak. Paketlerde, “Sigara içmek öldürür-hemen bırakın” genel uyarısı ile “Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70’ten fazla madde içerir” mesajı bulunacak. Paketler üzerinde bulunan “18 yaşını doldurmayanlara satılamaz” şeklindeki uyarı, “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” olarak değiştirildi.

Sigaranın zararları nelerdir:

• Sigaranın zararları anne karnında başlar. Annenin sigara kullanmasıyla bebeğin sigaraya maruz kalması bebekte zeka geriliğine neden olabilmektedir.

• Solunum sistemi hastalıklarına sebep olur. (zatürre, bronşit, astım gibi)

• KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) nedeni sigaranın zararlarıdır.

• Kanser türlerinden en çok rastlanan akciğer kanserinin nedeni sigara kullanımıdır.

• Kalp ve damar hastalıklarına neden olur.

• Damar tıkanıklığı sigaranın verdiği zararlar arasında en büyük yeri alır.

• Cilt kanseri, dudak kanseri, gırtlak kanseri gibi birçok kanser hastalığına neden olur.

• Sindirim sistemi hastalıklarına neden olabilmektedir.

• Dişte sararmalar, diş eti hastalıkları, diş çürükleri, diş kaybı ve ağız kokusuna neden olur.

• Cansız, soluk ve pürüzlü bir cilt görünümüne neden olur.



• Tırnaklarda güçsüzlük ve sararmalara neden olur.

• Kötü koku oluşumuna neden olur, bu yüzden yakın çevre tarafından hoş karşılanmayabilir.

• İştahı azaltıcı olduğu için sigara içen bireylerin vücut ağırlıkları azdır.



• Damar tıkanıklığı erken dönemde tespit edilip tedavi edilmediğinde uzuvların kesilmesi gerekebilir.

• Beyin hücrelerinin ölümüne neden olduğu için unutkanlığa ve zamanla demans ya da alzheimer gibi hafıza problemlerine neden olur.