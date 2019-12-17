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Arnavutköy'deki sahte parfüm operasyonu kamerada

Demirören Haber Ajansı

ARNAVUTKÖY'de sahte parfüm üretimi yapılan 10 adrese Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 768 bin 857 dolu ve boş sahte parfüm şişesi ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin Arnavutköy'de sahte parfüm üretimi yaptığını bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı.

Gözaltına alındılar
29 Kasım'da Arnavutköy'de bulunan 10 adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Serdar K.(31) , Mehmet Mihdi B. (43) ve Alaattin İ.'yi (75) yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda ekipler, 768 bin 857 dolu ve boş sahte parfüm şişesi, etiketler ve aksesuarlar ele geçirdi.



Serbest bırakıldılar
Ekipler, operasyonun yapıldığı 10 adresten bazılarında üretim yapıldığını belirlerken bazı adreslerin ise depo olarak kullanıldığını belirledi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken adli makamlarca serbest bırakıldı.



Birebir sahtesinin yapıldığı görülüyor
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir çok markanın parfüm şişelerinin, kapaklarının, kutularının ve etiketlerinin birebir sahtesinin yapıldığı görülüyor. 

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