TOKİ başvurusu yapma ekranı TOKİ başvurusu nasıl nereden yapılır?

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşı mutlu edecek 100 bin konut projesi için başvurular 15 Ocak!a kadar devam edecek. 25 yaşını dolduranlar ve hane halkının aylık maaşı 5 bin üstü olmayanlar TOKİ başvurusu yapacak. Peki TOKİ konutları hangi illerde hangi ilçelerde nerede yapılacak?

Dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürecek TOKİ 100 bin konut projesi için başvurular başladı TOKİ başvuruları 15 Ocak'a kadar devam edecek. Peki uygun ödeme seçenekleri sunan TOKİ konutları için başvuru nereye nasıl yapılacak, kimler başvuruda bulunacak ve TOKİ 100 bin konut projesi hangi illere yapılacak?

İstanbul’daki konutlar Arnavutköy Hadımköy, Sancaktepe, Şile Ağva, Tuzla Orhanlı ve Tuzla Aydınlı’da yer alacak. İstanbul’dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep’te yapılacak.

Ankara ve Konya’da 4 bin, Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa’da 3 bin 500, Bursa’da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir’de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. Ankara’da ise Beypazarı, Sincan ve Nallıhan bölgelerinde konut inşa edilecek.

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Başvurular 15 Ocak’a kadar

Sosyal konutlar için başvurular bugün başlıyor, 15 Ocak’a kadar sürecek. Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak başvuruda 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırılacak.

Hak kazanamayanlar parasını alacak

Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar bu bedeli geri alabilecek. Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.

Ödeme planı

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.

Başvuru şartları şöyle

T.C. vatandaşı olmak,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikâmet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,

TOKİ’den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak,

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak,

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak,

Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL’nin üstünde olmamak.