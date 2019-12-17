35 yaşındaki kadın bir günlüğüne 37 milyon doların sahibi oldu

ABD'de 35 yaşındaki kadın, bankanın yaptığı hatadan dolayı bir günlüğüne 37 milyon doların sahibi oldu. Gün içinde parayla ne yapacağını hayal eden kadın, “Paranın bize ait olmadığını biliyordum. Bize ait olmayan parayı harcayamazdım. Sadece gerçekten bizim olsaydı ne yapardım diye hayal kurdum” diye konuştu.

Dallas kentinde yaşayan Ruth Balloon adındaki kadın, banka hesabını kontrol ettiğinde 37 milyon doların fazladan hesabına yatırıldığını fark etti. 2 çocuk annesi olan Balloon, bu paranın birinin hediyesi olmasını çok istediğini ancak bunun gerçek olmayacak kadar iyi bir durum olduğunun farkındaydı.

"37 milyon yeşil doları gördüm"

Daily Mail’e konuşan Balloon, "Salı akşamı bakiyeme ve yaptığım işlemlere bakmak için banka hesabımı kontrol ediyordum. Uygulamaya girdim ve 37 milyon yeşil doları gördüm" dedi. Bankaya konu hakkında bilgi vermek istediğini ama uygulamanın sohbet bölümünün o saatte kapandığını belirten Balloon, eşine mesaj göndererek, 'banka hesaplarında 37 milyon doların nereden geldiğini sordu.

Banka veznedarının yaptığı hata

Kadının eşi ise bunun bir tür dolandırıcılık olduğunu düşündü. En sonunda bankayı aramaya karar veren 35 yaşındaki kadın, paranın bir yılbaşı mucizesi ve ya birinin hediyesi olmadığını, banka veznedarının yaptığı bir hatadan ibaret olduğunu anladı.

"Hayal kurdum"

"Gerçekten birinin o 37 milyon doları bize hediye etmesini umdum. Bir milyonerdim. Ekran görüntüsü de bende duruyor. Gerçekten ilginç bir hikaye" diye konuşan Balloon, aslında bazen o parayla ne yapacağını düşündüğünü de söyledi.

"Başta yüzde 10 oranında vergisini ödeyecektim, sonra da birazını bağışlayacaktım ve en son emlakta yatırıma başlayacaktım” diyerek planlarını anlatan Balloon "Eğer o para gerçekten transfer edilmiş olsaydı da, paranın bize ait olmadığını biliyordum. Bize ait olmayan parayı harcayamazdım. Sadece gerçekten bizim olsaydı ne yapardım diye hayal kurdum" diye ekledi.