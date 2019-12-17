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Kremlin'den Libya açıklaması: Erdoğan-Putin konusuyu masaya yatırabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya konusunu ele alabileceğini belirtti.

Gazetecilere açıklamalar yapan Dmitriy Peskov, şunları kaydetti: Önümüzdeki telefon görüşmeleri veya yüz yüze görüşmelerde Libya konusu herhalde görüşülecektir.

Biliyorsunuz ki Rusya ve Türkiye her gün Suriye ile ilgili çok sıkı temaslar gerçekleştiriyor. Libya konusu da iki tarafın görüşmesini gerektiren bir konu.

"Krizin çözümünü destekliyoruz"

Peskov, Rusya’nın Libya’daki kanlı politikaya son verilmesi, karşıt taraflar arasında doğrudan diyalog kurulması yanlısı olduğunu ve krizin çözümü için uluslararası her türlü çabayı desteklediğini kaydetti.

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