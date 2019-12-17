Mahkum aracında uyuşturucu sevkiyatı: Komutanla birlikte dört asker tutuklandı

DİYARBAKIR Lice'de mahkum aracında uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ortaya çıktı. Narkotik köpekleriyle yapılan aramada araçta 8 kilogram esrar tespit edildi.. Biri komutan, 3'ü uzman çavuş, 4 asker tutuklandı.

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lice'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan bir kişi Lice Adalet Sarayı'nda hakim karşısına çıktı. Mahkeme şahsın tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan kişinin Diyarbakır'a sevki için İlçe Jandarma Karakol komutanı H.K ile uzman çavuşlar O.T, F.Ö ve K.T görevlendirildi.

Uzun süredir ilçede görev yapan rütbeli askerler, mahkumun bulunduğu askeri araca 8 kilogram esrar koydu.

Narkotik köpekleri belirledi komutanlar yakalandı

İçinde Lice Merkez Jandarma Komutanı ile 3 uzman çavuşun bulunduğu araç Mermer Karakolu önünde durduruldu. Arama noktasındaki sohbet sırasında narkotik köpekleri havlamaya başladı. Narkotik köpeklerinin tepki vermesiyle görevli askerler harekete geçerek kapının açılmasını istedi. Araç içerisinde yapılan detaylı aramalarda 8 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

'Uyuşturucu ticareti' yapmak suçundan tutuklandılar

Araç içinde bulunan Lice Merkez Jandarma Karakol komutanı H.K ile 3 uzman çavuş gözaltına alındı. 4 asker, Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Diyarbakır'a gönderildi. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren karakol komutanı ve 3 uzman çavuş, 'uyuşturucu ticareti' yapmak suçundan tutuklandı. Askerler Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

İki muhtar kayıplara karıştı

Tutuklanan askerlerden birinin suçunu itiraf etmesiyle soruşturma başka bir boyut kazandı. Askerlerin iki muhtar ve bazı köylülerle işbirliği yaptığı, esrar maddesinin iki köy muhtarı tarafından temin edildiği ve askerlere verildiği belirtildi. Askerlerin tutuklanmasıyla dosyada adı geçen iki muhtar ile bazı kişiler kayıpları karıştı. Jandarma ve polis ekipleri, ismi geçen muhtar ve sivil kişilerin bulunması için çalışma başlatırken, askerlerin ilçede görevli iki muhtarla uzun süreden beri işbirliği içerisinde oldukları belirtildi.

Askerlerin, Lice'den aldıkları esrar maddesini Diyarbakır'a getirmekle görevli oldukları, batı illerine ise muhtarların sevk ettiği ifade edildi.