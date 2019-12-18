Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yağış yok sis günlerce etkili olacak

Beklenen yağışlar bir türlü gelmiyor olmakla birlikte güneşli havanın etkisini gösterdiği yurt genelinde cuma gününe kadar yoğun sis var. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri boyunca İç ve Doğu Anadolu, Batı Karadeniz İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.