Anagold 24 Erzincanspor Beşiktaş maçı canlı yayın

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24 Erzincanspor'a konuk oluyor.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'i golleriyle 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş, beraberlik veya galibiyet halinde adını bir üst tura yazdıracak. Siyah-beyazlı takım, iki farklı yenilgide de tur atlayabilecek.

Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak ve A Spor'dan naklen yayımlanıyor. Mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor.

90: Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.

89: GOOOLL!!! Anagold 24Erzincanspor, Osman Şahin'in golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Süleyman Kasap'ın uzun kale vuruşunda Ali Öztürk kafayla topu indiriyor. Pozisyonu iyi takip eden Osman Şahin, ceza sahası dışında topla buluşarak hızla ilerliyor ve ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşla kalesini terk eden Utku Yuvakuran'ın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturuyor.

85: Hüseyin Erol'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

67: Beşiktaş bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

64: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Halil Yılmaz'ın ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Kutluhan Bilgiç faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

60: Aynı dakikada Muhayer Oktay oyundan çıkarken, Domagoj Vida yerine giren isim oluyor.

57: Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Beşiktaş gerçekleştiriyor. Orkan Çınar oyundan çıkarken, Jeremain Lens yerine giren isim oluyor.

56: Tyler Boyd'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

56: Hızlı gelişen atakta Ayhan Gürbüz'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Aktürkoğlu, ilerleyerek ceza alanına girmeden Utku Yuvakuran'ın önde olduğunu görerek aşırtma bir vuruş yapıyor. Meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.



47: Muhayer Oktay'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

46: Hakem Kutluhan Bilgiç ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Anagold 24Erzincanspor başlıyor.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

45: GOOOLL!!! Anagold 24Erzincanspor, Yunus Emre Çakır'ın golü ile maçta öne geçiyor. Halil Yılmaz golde asisti yapan oyuncu oluyor.

41: Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Ayhan Gürbüz, Erdem Seçgin'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Kutluhan Bilgiç tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.



36: Ayhan Gürbüz'ün pasıyla topla buluşan Ali Öztürk'ün ceza yayından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

23: Orkan Çınar'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Anagold 24Erzincanspor topu uzaklaştırmayı başarıyor.



15: Hüseyin Erol'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Erdoğan Kaya kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.



11: Muhammed Aktürkoğlu sol kanatta yerden topu ceza alanına gönderiyor. Ayhan Gürbüz'den seken topa hareketlenen Hüseyin Çiray'ın altıpas gerisinden yaptığı vuruşta Utku Yuvakuran topa hakim olmayı başarıyor.



1: Hakem Kutluhan Bilgiç maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk Beşiktaş başlıyor.

İLK YARI





