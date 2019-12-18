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Yılbaşı biletleri kaç para MPİ bilet fiyatları kaç para oldu?

Yılbaşına artık az bir zaman kala milyoner olma hayali kuran vatandaşlar milli piyango bileti fiyatlarını araştırıyor. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık'ta saat 20.00-21.00'da yapılacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40 çeyrek bilet ise 20 TL'den satılıyor.

Yılbaşına artık az bir zaman kaldı Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden yeni açıklama geldi.  31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başlayacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40 çeyrek bilet ise 20 TL'den satılıyor.

Yılbaşı biletleri kaç para oldu:  Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

Geçmiş yıllarda büyük ikramiye ne kadardı: Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

Sahte bilete dikkat: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerin yaklaşık 3'te 1'inin şimdiden satıldığına dikkati çekti. Biletlere olan talebin bu alanda yapılabilecek sahtekarlıklara da neden olabileceğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

“Piyasada yılbaşı biletlerine bu kadar talep olması, önceki yıllarda olduğu gibi yine sahtekarların iştahını kabartabilir. Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli.”

Palandöken, “korsan” diye tabir edilen satıcılara itibar edilmemesi gerektiğine de işaret ederek, biletlerin damga ve kaşesine dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

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