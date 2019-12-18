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Dolar son iki ayın en yüksek seviyesine vurdu! 18 Aralık dolar kuru ne kadar?

Dolar kuru bugün zirveye oturdu. Üst üste 4 gündür aralıksız yükselen dolar, 18 Aralık çarşamba günü itibariyle son iki ayın en yüksek seviyesi olan 5.91'i gördü.

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası TL'nin reel faizinin azalması ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle TL benzer para birimlerinden negatif ayrışırken, 5.91'e kadar yükselen dolar/TL iki ayın en yüksek seviyesini yakaladı.

Geçtiğimiz Cuma günü 5.8120 seviyesinden kapanan dolar/TL, haftaya 5.82’nin hemen üzerinde başlamıştı. Dolar/TL bu sabah ise 5.89 seviyesinin hemen altında başladı. Dolar kısa süre içinde bir eşik daha geçip 5.91 seviyesinden işlem görmeye başladı. 

Saat 12.00 itibariyle dolar ve euro 
18 aralık dolar kuru

Dolarda saat 10.30 itibariyle alış-satış rakamları şöyle:

18 aralık dolar kuru

Dolar neden yükseliyor?

Kurun hareketlenmesinde Türkiye ile ABD arasında gerilen ilişkiler var. ABD'nin F-35 uçaklarının satışını iptal etmesi, S-400 ve Rus Mavi akım gazına yönelik yaptırım kararı alması dolar kurunu körükleyen etkenler oldu. 

Saat 12.00 itibariyle altında son durum

İncirlik resti

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, ABD Kongresi’nde Türkiye aleyhine yaptırım gibi kararlar alınması halinde Ankara’nın mütekabiliyet esasında cevap vereceğini, ancak gerekmesi halinde Türkiye’deki ABD üslerinin de kapatılabileceğini söylemişti.

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