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Samsung'dan Türkiye'den çekiliyor iddiasına cevap geldi

Google'ın Türkiye'deki şirketlerin kendi programlarını kullanabilmeleri için yeni lisans verilmeyeceği uyarısı sonrası Samsung'un 2020 itibari ile Türkiye pazarına yeni modellerini getirmeyeceği iddia edildi.

Google'ın Türkiye'de hizmet veren firmaların kendi programlarını kullanması için lisans vermeyeceği uyarısı sonrası Samsung'un yeni yıldan itibaren ülkemize yeni akıllı telefon modellerini getirmeyeceği iddia edilmişti.

Söz konu iddia ile ilgili Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung'un Türkiye ofisinden açıklama geldi. Samsung Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'deki süreci yakından takip ediyoruz

"Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz.

2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Rekabet Kurumu haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle ABD'li teknoloji devi Google'a 93 milyon lira ceza kesmiş, bu ceza sonrası Google, durumun düzeltilmemesi durumunda kendi programlarını kullanabilmeleri için Türkiye'deki firmalara yeni lisans verilmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

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