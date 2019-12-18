Burcu Kıratlı Sinan Akçıl ile evlendi mi kaç yaşında?

Başarılı ve güzel oyuncu Burcu Kıratlı son günlerde işinden çok özel hayatı ile gündemde. Şarkıcı Sinan Akçıl ile jet hızıyla evlenen ve jet hızıyla boşanan Burcu Kıratlı şimdilerde yeniden eski eşi yeni sevgilisi Sinan Akçıl ile birlikte. 30 yaşında olan Burcu Kıratlı aslen İstanbullu. Burcu Kıratlı Gül Erçetingöz ve Tuncay Kıratlı'nın kızı.

Son günlerin en olaylı isimleri arasında yer alan oyuncu Burcu Kıratlı jet hızıyla evlenip jet hızıyla boşandığı eşi Sinan Akçıl ile anılıyor. Yeniden birlikte olan çift şimdilik evlenmeyi düşünmüyor. 30 yaşındaki oyuncu ise özel hayatı ile merak ediliyor. Aslen İstanbullu olan Burcu Kıratlı Gül Erçetingöz ve Tuncay Kıratlı'nın kızı.

Burcu Kıratlı kimdir:

Burcu Kıratlı 23 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Günümüzde Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermektedir.

Kıratlı 24 Aralık 2018 tarihinde Sinan Akçıl ile evlenmiştir.