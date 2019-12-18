HABER /  YEREL

Güvenlik güçleri Bağdadi'nin timini Osmaniye'de paketledi

Geçtiğimiz aylarda ABD'nin operasyonuyla öldürülen DAEŞ'in lideri El-Bağdadi'ye bağlı olan, eylem talimatlarını bizzat kendisinden olan örgütün hücre sorumlularından olduğu kaydedilen Hüseyin El Hasan ile birlikte 6 DEAŞ militanı Osmaniye'de Jandarma'nın yaptığı operasyonla yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye'de DEAŞ hücresi tespit etti. Sahte kimliklerle Suriyeli mülteci gibi davranarak kendilerini kamufle etmeye çalışan DEAŞ'lılar jandarma ekipleri tarafından yakın takibe alındı.

Osmaniye'deki DEAŞ hücresinin en başındaki ismin, örgütün öldürülen lideri El-Bagdati'ye bağlı olarak çalışan Hüseyin El Hasan olduğunun belirlendi. 6 kişiden oluşan hücrenin diğer elemanları da Ubade Hammud, Mustafa Kasım, Hüseyin Aldaher, Muhammed Muhammed ve Dia Elşikeyri'ydi. Jandarmanın tespitine göre, Mustafa Kasım, Hüseyin Aldaher ve Dia Elşikeyri örgütün savaşçıları, Muahmmed Muhammed hendek ve tünel kazma faaliyetlerinde bulunan mensubu, Ubade Hammud ise örgüte ait kamplarda sağlık personeli olarak faaliyet yürüten ve yaralanan örgüt mensuplarını tedavi eden kişiydi. DEAŞ hücresinin sorumlusu ise Hüseyin El Hasan'dı.

6 DEAŞ militanı gözaltına alındı

Bu tespitler üzerine bu sabaha karşı jandarma tarafından başlatılan operasyonlarda 6 DEAŞ militanı gözaltına alındı. Operasyonda, örgüt mensuplarına ait cep telefonu, bilgisayar ve örgütsel döküman ele geçirildiği belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: 16 bin yeni istihdam sağlanacak
Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'dan Özgür Özel'e yanıt
Davutoğlu cephesinden Devlet Bahçeli'ye sert yanıt: Haddini bilecek
Çinliler veto etti Mesut Özil'e Fenerbahçe yolu açıldı
Fatih Altaylı'nın Erdoğan'la namaz anısı herkesi güldürdü
Adalet Bakanı Gül imzaladı! Kadına şiddete karşı özel büro oluşturulacak
ÖNCEKİ HABERLER
Dev yolcu gemisi Kuşadası’nda
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Ersun Yanal'ın yerine ya Roger Schmidt ya Erol Bulut
Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı yapacak
Burcu Kıratlı Sinan Akçıl ile evlendi mi kaç yaşında?
Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması
Yorumlar