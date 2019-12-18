Güvenlik güçleri Bağdadi'nin timini Osmaniye'de paketledi

Geçtiğimiz aylarda ABD'nin operasyonuyla öldürülen DAEŞ'in lideri El-Bağdadi'ye bağlı olan, eylem talimatlarını bizzat kendisinden olan örgütün hücre sorumlularından olduğu kaydedilen Hüseyin El Hasan ile birlikte 6 DEAŞ militanı Osmaniye'de Jandarma'nın yaptığı operasyonla yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye'de DEAŞ hücresi tespit etti. Sahte kimliklerle Suriyeli mülteci gibi davranarak kendilerini kamufle etmeye çalışan DEAŞ'lılar jandarma ekipleri tarafından yakın takibe alındı.

Osmaniye'deki DEAŞ hücresinin en başındaki ismin, örgütün öldürülen lideri El-Bagdati'ye bağlı olarak çalışan Hüseyin El Hasan olduğunun belirlendi. 6 kişiden oluşan hücrenin diğer elemanları da Ubade Hammud, Mustafa Kasım, Hüseyin Aldaher, Muhammed Muhammed ve Dia Elşikeyri'ydi. Jandarmanın tespitine göre, Mustafa Kasım, Hüseyin Aldaher ve Dia Elşikeyri örgütün savaşçıları, Muahmmed Muhammed hendek ve tünel kazma faaliyetlerinde bulunan mensubu, Ubade Hammud ise örgüte ait kamplarda sağlık personeli olarak faaliyet yürüten ve yaralanan örgüt mensuplarını tedavi eden kişiydi. DEAŞ hücresinin sorumlusu ise Hüseyin El Hasan'dı.

6 DEAŞ militanı gözaltına alındı

Bu tespitler üzerine bu sabaha karşı jandarma tarafından başlatılan operasyonlarda 6 DEAŞ militanı gözaltına alındı. Operasyonda, örgüt mensuplarına ait cep telefonu, bilgisayar ve örgütsel döküman ele geçirildiği belirtildi.