Eski Başbakanlık çalışanlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yapılan son dakika operasyonlar devam ediyor. Ankara'da eski Başbakanlık çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. 18 kişi gözaltına alındı. Diğer illerde de birçok operasyon var
FETÖ'nün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen eski Başbakanlık çalışanı 27 kişiden 18'i Ankara'da gözaltına alındı.
Eskişehir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ta, FETÖ "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.